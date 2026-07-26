Corrientes: un hombre murió tras perder el control de su motocicleta

La Policía de Corrientes informó que el sábado se produjo la muerte de un hombre en la ciudad Capital luego que perdiera el control de su motocicleta.

Efectivos de la Comisaría XVIII Urbana concurrieron al cruce de las calles San Francisco de Asís y Renacimiento tras un llamado al sistema 911, que reportó un accidente de tránsito alrededor de las 21.30.

En el lugar los agentes encontraron a un hombre sin signos vitales tras perder el control de una motocicleta marca Guerrero, modelo Trip de 110cc.

Las primeras averiguaciones permitieron identificar a la víctima con el apellido Acuña, de 24 años. En tanto que los peritos que empezaron a trabajar en el sitio, recogieron pruebas para tratar de determinar las circunstancias en perdió el control del rodado y cayó pesadamente sobre el suelo, sufriendo las graves lesiones que provocaron su muerte en el lugar.

Tras realizarse las diligencias de rigor en lugar de los hechos, con intervención de la Fiscalía de turno, los trámites se continuaron en la mencionada dependencia.