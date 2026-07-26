Fatal pelea entre hermanos en Corrientes: uno muerto y el otro prófugo

La Policía de Corrientes informó este domingo murió un hombre que había recibido heridas de un arma blanca tras una pelea en ciudad Capital. Su hermano buscado por el grave hecho.

Durante la madrugada de este domingo las autoridad del Hospital Escuela informaron de la muerte de un hombre a apellido Giménez, de 38 años, que pese a las ateciones recibidas no pudo soportar las graves lesiones provocadas por el ataque con un arma blanca.

El hecho se remonta al viernes 24 de julio, cuando en la siesta se reportó una pelea entre dos hermanos, uno de 50 años y otro de 38, siendo el menor la víctima fatal.

Los efectivos se acercaron rápidamente hasta inmediaciones de calles Los Malvones y Guapey del barrio Molina Punta, domicilio donde encontraron la escena de la pelea y desde donde derivaron a Giménez de urgencia para recibir atención sanitaria, donde agonizó hasta este domingo.

En el caso interviene la Fiscalía en turno, que además de proseguir con las diligencias de rigor, busca al hermano de la víctima pues se encuentra prófugo y es apuntado como el autor del ataque.