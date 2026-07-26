Hallaron restos de ciervos faenados en Esquina

Un impactante hallazgo generó indignación en la localidad correntina de Esquina, luego de que vecinos encontraran restos de varios ciervos faenados en un camino ubicado al fondo de la calle Mitre, en las inmediaciones del sector conocido como Camino al Medio.

El hecho se conoció a través de un video grabado por un vecino que recorría la zona y se encontró con una gran cantidad de esqueletos, vísceras y pieles con las características manchas de ciervos esparcidos a la vera del camino, a pocos metros de una zanja con agua.

Las imágenes reflejan un presunto caso de caza furtiva, ya que los animales habrían sido faenados en el lugar o los restos fueron arrojados allí luego de la faena.

Hasta el momento, no se informó sobre denuncias formales radicadas ante la Policía o los organismos de control de fauna.

El hallazgo volvió a poner en agenda la problemática de la caza furtiva en Corrientes, una práctica ilegal que afecta a la fauna silvestre y que constituye un delito cuando involucra especies protegidas o se realiza fuera de las normas establecidas.

Con información de TN Esquina