Demoraron al camionero que trasladó a la menor que estaba desaparecida en Curuzú Cuatiá

La investigación por la desaparición de la adolescente de 17 años de Curuzú Cuatiá, sumó este domingo un nuevo avance luego de que la Policía de Corrientes demorara al camionero que trasladó a la joven hasta Paso de los Libres, donde finalmente fue encontrada sana y salva.

Según informó la fuerza, el transportista fue localizado al mediodía del domingo y quedó demorado mientras la Justicia busca determinar las circunstancias en las que trasladó a la menor desde el Acceso Oeste de Curuzú Cuatiá hacia la ciudad fronteriza.

El hombre deberá prestar declaración para explicar los motivos por los cuales permaneció junto a la adolescente y concretó el viaje, en el marco de la investigación judicial.

Por otra parte, también continúa demorado otro hombre mayor de edad, identificado como la expareja de la joven, quien se desempeña como camionero en Felipe Yofre y había sido demorado desde el sábado. Hasta el momento, no trascendió cuál será su situación procesal.

En tanto, la adolescente será sometida a distintos exámenes médicos y entrevistas con equipos técnicos de la Justicia, que intentarán establecer qué ocurrió durante las horas en que permaneció ausente y las circunstancias que rodearon su desaparición.

La joven había sido vista por última vez el viernes en Curuzú Cuatiá, situación que llevó a la activación del Alerta Sofía a nivel nacional. Finalmente, este domingo fue localizada en buen estado de salud en Paso de los Libres, lo que permitió dejar sin efecto el operativo de búsqueda, aunque la investigación continúa para esclarecer el caso.