Violento robo a un anciano en Corrientes: le quebraron un brazo y le destruyeron la casa

Un salvaje episodio de inseguridad conmociona a la localidad correntina de Monte Caseros, donde dos delincuentes irrumpieron en la vivienda de un adulto mayor para maniatarlo y exigirle dinero mientras destrozaban su hogar y ejercían violencia sobre la víctima. El robo ocurrió el sábado pero el video que registró el caso se difundió entre la comunidad y tomo relevancia esta semana.

El damnificado es conocido en la localidad como Don Tino Alegre, un hombre de 82 años, cuyo domicilio está ubicado sobre calle Caá Guazú al 1000, a pocos metros del Cementerio de la Misericordia.

Los asaltantes redujeron al adulto mayor, lo ataron de pies y manos con cables y le provocaron la fractura de un brazo mientras exigían efectivo.

En la búsqueda de dinero, los asaltantes abrieron muebles, desparramaron pertenencias por el suelo e incluso rompieron la mochila del inodoro.

Finalmente los agresores escaparon con un botín cercano a los 3,5 millones de pesos.

Indignación en la comunidad y registro en video

Un vecino filmó el estado en el que quedó la casa tras el paso de los ladrones y exigió el rápido esclarecimiento del caso.

En el video difundido, un allegado mostró la devastación del hogar y expresó el dolor y la bronca que atraviesa a la ciudad.

"Le rompieron todo, tiraron todo... no lo mataron porque lo dejaron atado con un cable en la muñeca y en el tobillo, le quebraron un brazo", relata la grabación.

Con información de Monte Caseros Online