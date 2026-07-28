Corrientes: tras una investigación se recuperó una heladera denunciada como robada

La Policía de Corrientes informó que el lunes recuperó una heladera denunciada como robada en la localidad de San Luis del Palmar.

El operativo fue resultado del trabajo del personal de la Comisaría de Distrito local, que realizó diversas averiguaciones tras la denuncia del robo del electrodoméstico días atrás.

Es así que dieron con el paradero del elemento robado, siendo una heladera de marca Columbia, de dos puertas, con frezzer superior; procediendo al secuestro preventivo y luego trasladado para su resguardo.

Una vez en la dependencia policial, se continuaron con los trámites del caso para su posterior restitución a su propietario.