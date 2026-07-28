Tres personas hospitalizadas tras un accidente múltiple en una ruta de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que este martes se produjo un accidente múltiple en el Paraje San Isidro, sobre Ruta Nacional N°12, donde tres personas resultaron heridas.

El hecho se registró durante la mañana de este martes, cuando efectivos de la Comisaría de Paraje San Isidro acudieron al kilómetro 987 de la RN12 tras ser notificados por un accidente que involucró a cuatro vehículos.

En el accidente se vieron involucrados un automóvil Peugeot 208, un Toyota Corola, Renault Kwid y una camioneta Toyota Hilux, todos conducidos por personas mayores de edad.

Los servicios de emergencias acudieron al lugar para asistir a los involucrados en el hecho. Según el reporte dos personas mayores de edad y un menor fueron atendidos y trasladados al hospital local de Empedrado.

En tanto que los peritos trabajaron en el lugar de los hechos, con intervención de la Fiscalía de turno, para determinar las circunstancias del accidente.

Por otro lado, en la citada dependencia se continuaron con las diligencias del caso.