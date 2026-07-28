Se retractó la mujer que denunció el supuesto robo de su bebé en un hospital de Corrientes

La mujer que había denunciado el supuesto robo de un bebé recién nacido en el Hospital Materno Neonatal "Eloísa Torrent de Vidal" de Corrientes se retractó de sus dichos y reconoció ante la Justicia que nunca estuvo embarazada, por lo que la investigación será archivada.

La información fue confirmada por el fiscal Gustavo Roubineau, titular de la Unidad Fiscal de Investigación Concreta (UFIC) N.º 6, quien informó que la denunciante admitió que el hecho que había expuesto públicamente nunca ocurrió.

Tras la declaración, el funcionario judicial dispuso la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas para la mujer y, de ser necesario, brindar asistencia tanto a ella como a su grupo familiar. La propia denunciante aceptó someterse a las evaluaciones y continuar con el tratamiento que los profesionales indiquen.

Ante este nuevo escenario, Roubineau adelantó que procederá al archivo del Legajo de Investigación Fiscal (LIF) que se había iniciado de oficio tras la denuncia.

La denuncia había generado una fuerte conmoción

El caso tomó estado público días atrás cuando la mujer, identificada como Jennifer López, aseguró que había dado a luz en marzo a un bebé prematuro en el Hospital Materno Neonatal "Eloísa Torrent de Vidal" y que, luego de permanecer internado, le informaron que había fallecido.

En distintas entrevistas periodísticas sostuvo que nunca le entregaron el cuerpo del supuesto bebé y deslizó sospechas sobre lo ocurrido, lo que motivó la intervención de la Justicia y del Ministerio de Salud Pública.

Sin embargo, desde un primer momento las autoridades advirtieron que no existían registros de un embarazo, una internación o un parto en hospitales públicos de la provincia.

Durante la investigación también se realizaron distintas diligencias que no encontraron evidencias compatibles con el relato. Entre ellas, pericias médicas que descartaron signos de una cesárea o de un parto natural, además de la revisión de registros hospitalarios y del Registro Provincial de las Personas, donde tampoco se hallaron constancias del supuesto nacimiento.

A esto se sumaron inconsistencias en las fechas y en el relato brindado por la denunciante ante distintos medios de comunicación, elementos que reforzaron las dudas sobre la veracidad de la historia.

Con la retractación de la mujer y su reconocimiento de que nunca estuvo embarazada, la causa judicial quedará sin efecto, mientras la Justicia avanzará con la asistencia profesional dispuesta para la denunciante y su entorno familiar.