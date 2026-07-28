Declaró el padre de dos niños que estuvieron con Loan: qué dijo y cómo sigue el juicio

“Me voy con mi papá”. Esa fue la frase saliente de todas las que pronunció este martes Víctor Gustavo Fernández de 38 años de edad, a quien apodan Palermo y que con una hermana de Mónica Millapi tiene dos hijos, Y y N, que el 13 de junio de 2024 participaron del almuerzo en la casa de la abuela de Loan Peña, Catalina, y estuvieron con el niño de la localidad de 9 de Julio hasta los minutos previos a que su paradero se convierta en un asunto sin resolver.

Fernández, que tiene una panadería en 9 de Julio, declaró este martes en el Tribunal Oral Federal de Corrientes como parte de los convocados como testigos en el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan y ofreció algunos detalles de los hechos que rodearon a este misterio.

Según dijo, su hijo junto con el hijo de Laudelina Peña y la hija de Camila Núñez, jugaban con Loan en un tacuaral que se encuentra a 10 metros de distancia aproximadamente del naranjal donde, según le comentó el niño, Antonio Benítez, Millapi y Daniel Ramírez tomaban naranjas y particularmente "Fierrito", hablaba por teléfono.

“Estaban jugando a hacer una casita entre el tacuaral y en un momento Loan les dijo a los otros chicos ´me voy con mi papá´ y se fue”, relató Víctor Fernández ante los jueces, sobre la base de lo que su hijo le contó al otro día de la desaparición.

Alrededor de las 10.30 del 13 de junio, luego de realizar un reparto para el mismo local donde estaba trabajando Fernández, Mónica Millapi había invitado a ambos sobrinos al almuerzo en el campo de El Algarrobal. Y regresó “apurada” alrededor de las 16.30 para dejar a los chicos en su casa con el comentario de que Loan se había perdido.

“Me pidió una linterna” comentó el hombre, que, a su vez, en los días posteriores accedió a un pedido de José Peña (hijo) para que sus hijos pudieran participar junto al perito José Mazzei y parte de la familia de Loan de una suerte de reconstrucción de los hechos que se realizó en el naranjal.

Ese hecho volvió a generar tensión con fuertes cruces en el juicio, por el interés de las defensas en que Mazzei comparezca ante el Tribunal para ser indagado, algo a lo que la querella y la Fiscalía Federal se niegan.

“Eso lo hizo una familia que quería saber qué pasó con su hijo; es grave que citen a Mazzei, porque quieren indagar el corazón de la estrategia de la familia de Loan”, repasó el fiscal Carlos Schaefer.

Por Mazzei se había efectuado anteriormente otro pedido, sobre la base de una denuncia que los defensores de Daniel Ramírez y Millapi, Marcelo Hanson y Jorge Monti, habían hecho en el Juzgado Federal de Goya por actuar con una supuesta reconstrucción sin orden judicial, algo que sirve también a los intereses de los abogados de los supuestos integrantes de la Fundación Dupuy, que días después realizaron el mismo trabajo en el sitio de la sustracción.

DECLARÓ UNO DE LOS CUSTODIOS DEL BOTÍN

Los otros tres convocados a declarar este martes en el juicio por Loan Peña fueron el tío del niño, Virginio Leonardo Medina, así como los efectivos policiales de la Comisaría de 9 de Julio Mariano Hernán Duarte y Hugo Daniel Alegre, un sargento que bajo las órdenes del comisario Walter Adrián Maciel debió ir a custodiar el botín del niño que apareció misteriosamente en un lodazal distante de la zona donde se lo vio por última vez.

Alegre relató que, en días posteriores al episodio del naranjal, con una orden de Maciel, llegó hasta el sitio donde se halló el calzado del nene, que había sido marcado supuestamente por Laudelina Peña y extraído con un palo por Macarena Peña, su hija.

Este efectivo policial de 38 años indicó que, al encontrar el lugar, encontró allí a tres cadetes de la fuerza a las que se sumaron el policía retirado Roberto Méndez y el propio Maciel, quien le dio la orden de que se quede a cuidar ese perímetro hasta que llegue la perito, una mujer de apellido Brest. Todo en el periodo que fue de las 16,30 a las 18.

Perros entrenados, allí, no vio, sí monte y mucho barro, explicó.

CÓMO SIGUE

El juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña continuará este miércoles con la convocatoria a declarar de cuatro testigos. Se trata de Jorge Daniel Moreira, Gabina Pelozo, Lisandro Alberto Saucedo y Roque Nicolás Báez.

Báez se desempeña como jefe de la Unidad Regional 2, con asiento en Goya y jurisdicción en la zona del hecho y participó de los rastrillajes que dieron inicio a la búsqueda. Fue mencionado en diversas oportunidades a lo largo de este proceso, por ejemplo, porque al ser un superior jerárquico de Maciel, este era quien daba órdenes y organizaba grupos, entre otros detalles.