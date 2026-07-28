Paciente denunció a un odontólogo de Corrientes por abuso sexual: qué dijo el fiscal

En un hecho que causó gran conmoción en la comunidad correntina, una joven paciente de 19 años denunció haber sido abusada sexualmente por un odontólogo, con prestación de servicio en la Capital correntina.

En tal sentido el titular de la Unidad Fiscal en turno Gustavo Robineau admitió ante el programa Corrientes En el Aire la existencia de la denuncia de abuso en la que han "señalado a una persona por el hecho, aunque por el momento no se ha formulado la imputación".

Por otro lado "está una joven de 19 años que denuncia haber recibido una agresión sexual", y añadió que "se va a esclarecer de manera rápida ya que -la víctima- ha sido sometida a exámenes psicológicos y físicos...".

Además, este martes "se presentó un abogado defensor que manifesó la intención de su cliente -el acusado- de no entorpecer con la investigación por lo cual ya se ha realizado una inspección en el lugar. Se secuestró un teléfono celular que tendría relación con la causa".

"Nos puede servir para esclarecer el hecho, sobre lo que pasó ese día y establecer el vínculo entre esta joven y el profesional", remarcó Robineau con respecto a lo que habría acontecido en el consultorio ubicado por calle Véles Sárfield al 1400 de la ciudad de Corrientes.



