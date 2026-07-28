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SANTA ROSA

Al esclarecer robos, recuperaron dinero e incautaron droga y bebidas en Corrientes

Luego de allanamientos se obtuvo evidencia sobre tres robos ocurridos en simultáneo en esa localidad.
 

Por El Litoral

Martes, 28 de julio de 2026 a las 19:40

Tres robos fueron esclarecidos en la localidad de Santa Rosa tras una serie de allanamientos policiales que se concretaron de manera rápida por los efectivos de la Comisaría local, a partir de una denuncia por un asalto en una farmacia sobre la Ruta Nacional 118, cerca de la laguna "Palangana"

Los procedimientos judiciales arrojaron resultados positivos inmediatos con la localización y aprehensión de los autores de los hechos. Durante los operativos, se incautó dinero en efectivo y las prendas de vestir usadas durante el atraco a la farmacia, en una causa que es dirigida por la Fiscalía en turno. 

 



Asimismo, durante las requisas se hallaron varios envoltorios con polvo blanco, presumiblemente cocaína, y marihuana, así como  de otros elementos en los domicilios allanados que permitió resolver de forma simultánea tres causas judiciales por robo que afectaban a distintos vecinos

Entre lo recuperado se encuentran varias herramientas que habían sido sustraídas previamente de un camión estacionado en la vía pública. 

También se secuestraron cortes de carne, de mortadela y gran cantidad de bebidas, como botellas de fernet, petacas y latas de cerveza, que habían sido denunciadas por el dueño de una carnicería local, también atacada durante el raid delictivo. 

Los elementos recuperados y las sustancias ilegales quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanzan con las tareas procesales correspondientes para los detenidos.

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