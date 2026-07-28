Al esclarecer robos, recuperaron dinero e incautaron droga y bebidas en Corrientes

Tres robos fueron esclarecidos en la localidad de Santa Rosa tras una serie de allanamientos policiales que se concretaron de manera rápida por los efectivos de la Comisaría local, a partir de una denuncia por un asalto en una farmacia sobre la Ruta Nacional 118, cerca de la laguna "Palangana".



Los procedimientos judiciales arrojaron resultados positivos inmediatos con la localización y aprehensión de los autores de los hechos. Durante los operativos, se incautó dinero en efectivo y las prendas de vestir usadas durante el atraco a la farmacia, en una causa que es dirigida por la Fiscalía en turno.





Asimismo, durante las requisas se hallaron varios envoltorios con polvo blanco, presumiblemente cocaína, y marihuana, así como de otros elementos en los domicilios allanados que permitió resolver de forma simultánea tres causas judiciales por robo que afectaban a distintos vecinos.



Entre lo recuperado se encuentran varias herramientas que habían sido sustraídas previamente de un camión estacionado en la vía pública.



También se secuestraron cortes de carne, de mortadela y gran cantidad de bebidas, como botellas de fernet, petacas y latas de cerveza, que habían sido denunciadas por el dueño de una carnicería local, también atacada durante el raid delictivo.



Los elementos recuperados y las sustancias ilegales quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanzan con las tareas procesales correspondientes para los detenidos.