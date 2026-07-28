Incautaron en Corrientes 72 mil paquetes de cigarrillos ilegales valuados en $94 millones

Gendarmería Nacional incautó un cargamento ilegal de cigarrillos estimado en $94.181.245 tras abrir encomiendas sospechosas en un operativo a cargo del personal del Escuadrón 7 Paso de los Libres “Cabo Misael Pereyra”, en cumplimiento a una orden de la Justicia Federal.



El mandato judicial autorizaba el registro de un total de 12 bultos que habían quedado bajo la lupa al ser interdictados a distintas empresas de transporte logístico durante controles de rutina en la región.





Al proceder a la apertura de las encomiendas, los uniformados constataron la presencia de 72 mil paquetes de cigarrillos de diferentes marcas que carecían del aval aduanero correspondiente para su comercialización legal.



Tras confirmarse el hallazgo de la mercadería en infracción a la Ley Nº 22.415 del Código Aduanero, la Fiscalía Federal de Paso de los Libres dispuso el secuestro inmediato de la totalidad del cargamento, que fueron puestos de forma preventiva a disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para continuar con las actuaciones legales y el aforo definitivo de la mercadería