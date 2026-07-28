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SAN LUIS DEL PALMAR

Recuperaron elementos de montar robados en zona rural de Corrrientes

Las calchas fueron restituidas a su dueño
 

Por El Litoral

Martes, 28 de julio de 2026 a las 20:59

Personal de la Comisaría de San Luis del Palmar recuperó una serie de elementos de montura que habían sido denunciados como sustraídos, en el marco de tareas investigativas y de prevención del delito rural

 



Gracias al rápido accionar de los efectivos policiales, se procedió al secuestro de "calchas" consistentes en un basto completo, una cincha, riendas, cabezadas, estribos y demás aperos criollos que se encontraban en poder de personas ajenas a su legítimo dueño

Tras el operativo, los elementos denunciados fueron formalmente reconocidos por el damnificado y restituidos de forma inmediata, de acuerdo con las disposiciones de la Fiscalía en turno.

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