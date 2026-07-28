Recuperaron elementos de montar robados en zona rural de Corrrientes

Personal de la Comisaría de San Luis del Palmar recuperó una serie de elementos de montura que habían sido denunciados como sustraídos, en el marco de tareas investigativas y de prevención del delito rural.





Gracias al rápido accionar de los efectivos policiales, se procedió al secuestro de "calchas" consistentes en un basto completo, una cincha, riendas, cabezadas, estribos y demás aperos criollos que se encontraban en poder de personas ajenas a su legítimo dueño.



Tras el operativo, los elementos denunciados fueron formalmente reconocidos por el damnificado y restituidos de forma inmediata, de acuerdo con las disposiciones de la Fiscalía en turno.