En un control vehicular en Saladas recuperaron una moto robada

Efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Primera de Saladas recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro activo y detuvieron a un sospechoso durante un operativo sobre la Ruta Nacional 118.



El procedimiento se llevó a cabo en las últimas horas, cuando interceptaron un vehículo utilitario que realizaba servicios de flete.



En el momento de la inspección, uno de los pasajeros, identificado por la fuerza como “Mosqui” F., descendió rápidamente del rodado y logró darse a la fuga adentrándose en una zona de montes de eucaliptos.





A pesar de los rastrillajes inmediatos coordinados entre varias dependencias policiales de la ciudad, el hombre continúa prófugo en tanto que al registrar el interior del utilitario, el personal policial halló una motocicleta Cerro CE 110 de 110 cc de color blanco.



Después de consultar el sistema informático, constataron que el rodado registraba una denuncia por supuesto robo simple radicada ese mismo día ante la Comisaría Segunda de Saladas.

En el lugar se procedió a la aprehensión del otro ocupante del flete, Fernando J. V., quien junto con el prófugo presuntamente habían contratado el traslado con destino a Colonia Pando.



Por disposición del fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, Osvaldo Leonardo Ojeda, el detenido y el vehículo secuestrado quedaron alojados en la Comisaría Primera a disposición de las autoridades judiciales.