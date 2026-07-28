Corrientes: anularon un sobreseimiento por no garantizar la participación de la víctima

La Justicia de Corrientes anuló el sobreseimiento de un hombre imputado por lesiones graves al considerar que durante el proceso no se garantizó la participación de la víctima. De esta manera, el expediente deberá volver a analizarse antes de que se adopte una nueva resolución.

La decisión fue tomada por el Tribunal de Revisión de la Primera Circunscripción Judicial, integrado por los jueces Mario Alberto Alegre, Diego Núñez Hüel y Karina Elizabeth Asselborn. Entendieron que la víctima no fue escuchada antes de que se dictara la resolución que ponía fin a la causa.

La impugnación fue presentada por la víctima junto a su abogado, quienes cuestionaron la forma en que fue notificada la resolución. Y, además, apuntaron a la falta de producción de pruebas y la ausencia de testimonios que consideraban importantes para esclarecer el hecho.

Fundamentos

En su resolución, los jueces señalaron que la legislación reconoce el derecho de las víctimas a participar del proceso y a ser oídas antes de una decisión que cierre la causa. También recordaron que ese criterio está respaldado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es así que, por unanimidad, el Tribunal hizo lugar a la impugnación y declaró la nulidad del fallo. Por lo tanto, se ordenó notificar a la víctima sobre el pedido de sobreseimiento presentado por la fiscalía, para que pueda intervenir en la causa y ejercer sus derechos antes de que se adopte una nueva decisión.