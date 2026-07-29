Corrientes: en una carnicería secuestran 118 kilos de carne no apta para el consumo

La Policía de Corrientes informó que el martes secuestró carne no apta para el consumo humano en la localidad de Goya.

El procedimiento se realizó por efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya en una carnicería de la mencionada localidad, en el marco del Plan Integral de Prevención de Abigeato.

En conjunto al personal del Bromatología de la Municipalidad, se realizó un control en la carnicería "El Barón", ubicada en calle Juan XXIII 174, donde se verificó la mercadería.

Los inspectores detectaron que distintos cortes vacunos, entre ellos cuartos y paletas, presentaban condiciones incompatibles con su venta al público, por lo que se dispuso su inmediato secuestro.

Sobre la novedad fue informado el Fiscal Rural y Ambiental, Dr. José Omar Cáceres, quien inició las actas de rigor y ordenó el secuestro de 118 kilogramos de carne vacuna.

Desde la Policía Rural y Ecológica señalaron que los controles continuarán en distintos comercios para así garantizar que los productos cárnicos ofrecidos cumplan con las normas sanitarias vigentes y proteger la salud de los consumidores.