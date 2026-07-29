Detuvieron a dos hombres con dosis de cocaína en Corrientes

La Policía de Corrientes demoró a dos hombres de 30 y 48 años que presuntamente comercializaban estupefacientes durante un operativo realizado en la capital correntina.

El procedimiento se realizó por calles Córdoba y Teniente Ibáñez, donde los policías identificaron a los sospechosos cuando se desplazaban a bordo de una motocicleta Yamaha YBR.

Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus pertenencias 12 dosis de una sustancia blanquecina que, tras ser sometida al test de orientación, dio positivo para cocaína.

Además, secuestraron dinero en efectivo, que también quedó incorporado a la investigación.

Los dos hombres fueron trasladados junto con la droga secuestrada y los demás elementos incautados a la sede de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial competente mientras avanzan las actuaciones del caso.