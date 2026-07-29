Intentaron huir de un control, arrojaron cocaína a la calle y terminaron detenidos

La Policía de Corrientes informó este miércoles que demoraron a dos hombres y secuestraron dosis de cocaína y teléfonos celulares en la localidad de General Paz.

El operativo fue realizado en la zona de calle Sin Nombre y Emilce Fava, donde los efectivos observaron una maniobra sospechosa entre dos hombres en la vía pública. Al intentar identificarlos, uno de ellos emprendió la fuga y, durante la huida, arrojó un envoltorio.

Tras recuperar el elemento, los efectivos constataron que contenía varios envoltorios con una sustancia de color blanco, por lo que se dio intervención a la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.

El test realizado sobre la sustancia arrojó resultado positivo para cocaína, por lo que ambos involucrados fueron aprehendidos. Además, durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares que serán incorporados a la investigación.

La Fiscalía de turno fue notificada del hecho y ordenó el inicio de las actuaciones por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.