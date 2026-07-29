Corrientes: médico despistó con su auto al esquivar un animal sobre la Ruta 12

Un profesional de la salud debió ser hospitalizado en las primeras horas de este miércoles tras sufrir un accidente en la Ruta Nacional 12, al despistar y terminar en la banquina al esquivar un animal.



Un grave siniestro vial se registró, cuando el doctor Roberto Miño acabó varios metros de la cinta astáltica, en cercanías de la capilla San Agustín del paraje Batel, en momentos en que el profesional se dirigía a cumplir con su guardia hospitalaria de Salud Pública en la localidad de Perugorría.



A raíz del impacto, el vehículo sufrió severos daños materiales, mientras que Miño resultó con politraumatismos que, afortunadamente, no revisten gravedad.





Tras el hecho, se activó de inmediato un operativo de emergencia en el que intervino personal de la Comisaría de Colonia Carolina, Bomberos Voluntarios y una unidad de traslado del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local.



El médico fue derivado al Hospital Regional "Camilo Muniagurria" de la ciudad de Goya, donde actualmente se encuentra bajo observación, cumpliendo con los protocolos médicos y estudios de control pertinentes.