Robaron una suma millonaria en dólares, pesos y joyas a una anciana en Curuzú Cuatiá

Una mujer de 80 años sufrió un millonario robo en su vivienda ubicada sobre la avenida España, en pleno centro de la localidad correntina de Curuzú Cuatiá.

De acuerdo a lo consignado en la denuncia policial, al menos dos delincuentes ingresaron durante la madrugada de este miércoles a la propiedad a través del muro del patio trasero y lograron alzarse con un botín compuesto por una suma considerable de dólares, varios millones de pesos y joyas de oro.

La víctima, una señora que vive sola en el inmueble, fue sorprendida en el interior de su casa por los asaltantes.

Tras las manifestaciones de la damnificada, quien afirmó haber visto a dos sujetos dentro de la vivienda, la Policía de Corrientes acudió al lugar para iniciar las actuaciones correspondientes, precisando que por el momento las autoridades no consignaron la cifra exacta del dinero sustraído.

Intervención fiscal y despliegue de pericias en pleno centro de la ciudad

Ante la gravedad del hecho ocurrido en la zona céntrica, en el lugar del asalto se hizo presente el fiscal Oscar Cañete, quien asumió la conducción de las primeras diligencias judiciales sobre la escena del delito.

Bajo las directivas de la fiscalía, los efectivos policiales realizaron las pericias técnicas correspondientes en el domicilio para recabar evidencias.

Asimismo, las autoridades solicitaron la colaboración del personal de la División de Investigación Criminal para avanzar con las tareas de rastreo que permitan identificar y dar con el paradero de los sospechosos.

*Con información de Diario de Curuzú