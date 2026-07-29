Allanan por narcomenudeo la casa de una testigo del caso Loan

La Justicia dispuso este miércoles allanar una casa en la ciudad de Goya por una causa de narcomenudeo, en la que además cobra relevancia la persona ya que fue testigo de identidad reservada, en una etapa de la investigación por la desaparición del niño Loan Peña.





Según pudo saberse se trataría de Rocio F. la cual sacudió los expedientes del Juzgado Federal de Goya en 2024 al afirmar que al menor oriundo de la localidad de 9 de Julio, lo tendrían oculto cerca de su domicilio.





En esa instancia y en virtud del "contundente" dato que aportó y que después no pudo ser probado, la Justicia la había colocado como testigo de identidad reservada.





Ahora, esta misma persona atrajo otra vez la mirada de la Justicia, pero por otro hecho, que se sustancia bajo las disposiciones de la Ley 23737 de narcomenudeo, y en ese sentido personal policial de la Comisaría Segunda de Goya llevó a cabo el allanamiento, según confirmó el periodista local Juan Cruz Velásquez.



