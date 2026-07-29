Corrientes: interceptaron a cazadores furtivos a una isla del Paraná

Tres hombres fueron demorados en una isla frente a la ciudad de Bella Vista tras ser sorprendidos con una escopeta sin documentación y elementos de caza no autorizados.



El procedimiento fue ejecutado por efectivos de la Policía Rural y Ecológica, en el marco de las tareas de prevención de delitos ambientales y de la fauna, que los condujo a un patrullaje de rutina en la Isla de Antonelli, ubicada sobre el río Paraná.



En ese sector, los uniformados divisaron una embarcación amarrada a la costa, lo que motivó el acercamiento para la identificación de los ocupantes.



En el lugar se hallaban tres hombres mayores de edad, quienes no pudieron justificar su permanencia en la zona y al realizar la requisa correspondiente, el personal policial constató que uno de ellos portaba una escopeta calibre 16 que se encontraba cargada y lista para el disparo.





Al solicitarle las credenciales obligatorias, el portador manifestó no poseer la documentación legal de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, como así tampoco los permisos exigidos por la Dirección de Recursos Naturales de la provincia para la actividad.



Por disposición de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFRAC) interviniente, las autoridades procedieron al secuestro preventivo de una lancha con motor, la escopeta calibre 16 con seis cartuchos intactos, tres armas blancas (cuchillos) y tres linternas de alta potencia.



La Fiscalía en turno dispuso el inicio de las actuaciones judiciales de rigor, caratuladas preventivamente por presunta caza furtiva y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil. Los tres implicados fueron notificados de la formación de la causa y, tras cumplimentar los trámites de rigor, recuperaron la libertad, quedando formalmente supeditados al avance del proceso judicial.