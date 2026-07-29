Corrientes: condenaron a un hombre por el abuso sexual de la hija de su pareja

La Justicia de Corrientes condenó ayer a 12 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de la hija de 7 años de su pareja. El ataque ocurrió el 2 de junio de 2024 en una casa del barrio Canal 13 y el fallo fue dictado por el Tribunal Oral Penal N°1

El hombre de 24 años fue condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia. De acuerdo con la acusación de la fiscal María Lucrecia Troia Quirch, alrededor de las 19.30 del 2 de junio de 2024, Johnatan Antonio C. aprovechó que su pareja fue a bañarse para atacar a la menor.

Durante el ataque, los gritos de la niña hicieron que la madre advirtiera el hecho e interviniera. De acuerdo con la acusación, la víctima sufrió una crisis de ansiedad por la agresión y las amenazas.

Las pruebas presentadas

Durante el debate oral se incorporaron distintas pericias que respaldaron la acusación. Entre ellas se incluyeron estudios bioquímicos sobre prendas de vestir, informes elaborados por peritos policiales, evaluaciones del Cuerpo de Psicología Forense del Hospital Juan Pablo II y el testimonio obtenido mediante Cámara Gesell.

La fiscal solicitó una pena de 15 años de prisión efectiva, sin embargo, el tribunal resolvió imponer una condena de 12 años.

El veredicto

La sentencia fue dictada por los jueces Darío Alejandro Ortiz, quien presidió el tribunal, Oscar Ignacio Dubrez y Ana del Carmen Figueredo.

Además, la fiscal pidió que el condenado permaneciera con prisión preventiva hasta que la sentencia quedara firme. Sin embargo, los jueces dispusieron que la pena se cumplirá cuando el veredicto sea definitivo.