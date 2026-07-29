Millonario robo a un local de juegos en pleno centro de Corrientes

Un millonario robo sacudió a un local de entretenimiento de Corrientes en pleno centro durante la madrugada del martes.

La Policía de Corrientes fue alertada sobre un hecho ocurrido en el local comercial de entretenimiento ubicado en peatonal Junin 1.034, frente a la plaza Vera.

Según el informe policial, la encargada del local conocido como "Kalú" notó que la caja fuerte estaba fuera de lugar, tras lo que realizó la denuncia formal ante la falta del dinero de la recaudación.

La denuncia consta que no se detectaron puertas ni accesos forzados, por lo que se trabaja con las cámaras de seguridad en conjunto a la Policía.

Tras el hecho se constató que el botín robado asciende a los 10 millones de pesos.

En el caso interviene la Fiscalía de turno que coordina la investigación para dar con los autores del hecho.