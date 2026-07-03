Cayó en Corrientes un narco condenado que era prófugo de la Justicia de Entre Ríos

Un joven de 27 años que se encontraba prófugo de la justicia de Entre Ríos donde violó un beneficio de salida transitoria de la carcel donde cumplía una condena por narcotráfico, fue recapturado este viernes, en la zona del puente "General Manuel Belgrano".



Fue durante trabajos de prevención de los efectivos del Comando de Patrullas quienes sorprendieron al sospechoso cuando merodeaba vehículos estacionados en la zona en llamativa actitud.



La demora se produjo cerca de la intersección de las calles Lavalle y Díaz de Vivar, donde divisaron al sujeto mientras husmeaba el interior de varios automóviles lo que encendió el alerta de la mirada policial.



El sospechoso fue interceptado de inmediato y trasladado preventivamente para su correspondiente identificación. Tras las consultas de rigor en la base de datos de antecedentes policiales, constataron que se trataba de Víctor Hugo Murúa, oriundo de la provincia de Entre Ríos.



Además, comprobaron que pesaba una orden de captura activa emitida por el Servicio Penitenciario de la vecina provincia, que lo había declarado formalmente en condición de prófugo.

Condena





La investigación determinó que Murúa cumplía una pena efectiva por el delito de narcotráfico en la Unidad Penal Nº 3 de la ciudad de Concordia desde julio del año 2023.



El interno había logrado obtener un permiso judicial especial el pasado 19 de enero para viajar a la ciudad de Corrientes con el propósito de visitar a un familiar.



Sin embargo, una vez expirado el plazo otorgado por las autoridades judiciales, el condenado nunca regresó a la institución carcelaria de Entre Ríos para continuar con su sentencia.



El recluso recapturado permanece alojado en forma provisoria en una dependencia de la Policía de Corrientes bajo estrictas medidas de custodia, mientras se realizan gestiones administrativas con la Justicia de Entre Ríos. Se espera que en las próximas horas se concrete el exhorto judicial correspondiente para coordinar el traslado definitivo de Murúa hacia su unidad penal de origen.