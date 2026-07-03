Tras persecución secuestran una carga ilegal de cigarrillos valuados en $ 1,7 millones

Prefectura secuestró un cargamento de cigarrillos de contrabando tras una persecución vial por caminos y rutas de Paso de la Patria que culminó con el secuestro de 760 paquetes de cigarrillos de origen paraguayo, valuados en $1.700.396,64.



Fue en el marco de controles montados en la jurisdicción por personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina.



El procedimiento comenzó sobre la Ruta Nacional N° 12 y culminó en la Ruta Provincial N° 9. El operativo cerrojo se activó cuando el conductor de una camioneta evadió de manera violenta un retén preventivo de la fuerza.



Rato después, al ser interceptado luego de un seguimiento controlado, los uniformados descubrieron el millonario contrabando oculto sobre la estructura del motor del vehículo.

Evasión





La maniobra de evasión generó un rápido despliegue de las unidades operativas de Paso de la Patria, que lograron cerrarle el paso al evadido pocos kilómetros más adelante sobre el trazado provincial.



Durante la correspondiente requisa física del automotor, los prefectos levantaron el capot y hallaron un total de 76 cartones de cigarrillos extranjeros acondicionados de forma compacta. Al solicitar los avales legales, las autoridades constataron que el chofer carecía por completo de la documentación aduanera obligatoria para el ingreso del producto al país.



Fuentes oficiales de la fuerza informaron que el valor total de la mercadería tabacalera secuestrada asciende a la suma de $1.700.396,64. Tanto el vehículo utilizado para el transporte ilegal como los centenares de atados de cigarrillos fueron decomisados de manera preventiva bajo las normativas vigentes en frontera.



La Justicia Federal dispuso el inicio de actuaciones sumariales caratuladas de forma preventiva por presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero. El conductor involucrado en la fuga fue correctamente identificado en la sede de la fuerza, donde se le notificó la apertura del expediente penal en su contra.