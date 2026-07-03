Violó una restricción perimetral y entró a dormir en casa de su expareja en Corrientes

Un hombre de 52 años fue detenido la noche del jueves, luego de que irrumpiera en la casa de su expareja en el barrio Doctor Montaña en evidente estado de ebriedad y violando una orden judicial de restricción de acercamiento.



El operativo se activó a las 20, tras un llamado de alerta al Servicio Integral de Emergencias que denunciaba un presunto hecho de violencia de género en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Larreta y Bartolomé Hidalgo.



Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría 14° Urbana, constataron la flagrante desobediencia civil y procedieron al arresto inmediato del implicado. La damnificada, una mujer de 44 años identificada como Ana Beatriz P., fue quien recibió a la comitiva policial.



La víctima detalló a los uniformados que su expareja, Ramón Gabriel S., se presentó en el inmueble haciendo caso omiso a la medida vigente dictada por el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 3 de la Capital.



A pesar de las reiteradas advertencias de la propietaria para que se retirara del perímetro legal establecido, el agresor adujo que la propiedad le pertenecía.



Ante la negativa de abandonar el lugar, ingresó por la fuerza a la habitación principal y se recostó a dormir.

La denunciante afirmó que el hombre emanaba un fuerte aliento etílico, lo que denotaba un severo estado de intoxicación alcohólica al momento de la invasión domiciliaria.



Seguidamente, ambas partes fueron trasladadas a la sede policial para resguardar la integridad física de la mujer y labrar las actuaciones correspondientes.



El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) Nº 3, por lo cual el hombre enfrenta cargos penales formales por "Supuesta Desobediencia a una Orden Judicial".