Narcomenudeo: incautaron droga y bienes por $69 millones en Monte Caseros

Cuatro personas fueron detenidas y una banda de narcomenudeo fue desbaratada luego de tres allanamientos simultáneos realizados por la Prefectura Naval Argentina en Monte Caseros. Durante los operativos se incautaron marihuana, cocaína, vehículos, armas y una suma millonaria en dinero, desarticulando la estructura logística de la organización criminal.





El material incautado, que incluye autos, motos, balanzas y dispositivos electrónicos, tiene un valor de mercado cercano a los 69 millones de pesos, evidenciando el alcance regional de la red.





Los procedimientos fueron autorizados por la justicia provincial tras una exhaustiva investigación previa. Los cuatro detenidos permanecen incomunicados a disposición del Juzgado de Garantías de Monte Caseros y la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC).



Quedaron detenidas cuatro personas dos hombres y dos mujeres.