Corrientes: un detenido tras desarticular un kiosco narco en un barrio de Itatí

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande, con el apoyo del cuerpo de Policía de Alto Riesgo (P.A.R.), desbarataron un centro de acopio y distribución de estupefacientes tras allanar una vivienda en el barrio Ibiray de la localidad de Itatí.





El operativo policial se ejecutó en el marco de una investigación dirigida por la Unidad Fiscal local para combatir el narcomenudeo en la región. Lograron la aprehensión de un hombre de 33 años y el decomiso de una importante cantidad de dosis de droga listas para su comercialización.





Una requisa minuciosa al inmueble permitió detectar 52 envoltorios de nylon rellenos con una sustancia blanquecina que fue sometida al test químico orientativo de rigor, que arrojó un resultado positivo concluyente para clorhidrato de cocaína.



Además de los estupefacientes, incautaron una suma de dinero en efectivo que incluía tanto billetes de curso legal en pesos argentinos como moneda extranjera de diversas denominaciones, así como 12 teléfonos celulares de alta gama, una computadora netbook, dos dispositivos pendrive y una tarjeta de memoria digital.





Las autoridades locales consideran que estos equipos informáticos y telefónicos resultarán clave para peritar los contactos y la logística de la actividad criminal.



Por otra parte, encontraron dos gruesas completas y catorce paquetes sueltos de cigarrillos de procedencia y marca extranjera que carecían del aval aduanero correspondiente.



Tanto el imputado como la totalidad de los elementos incautados fueron trasladados de inmediato bajo estricta custodia hacia la sede operativa de la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Unidad Fiscal interviniente.