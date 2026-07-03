194° aniversario de Mercedes: así será el operativo de la Policía de Corrientes

La Policía de Corrientes implementará un operativo de seguridad en el marco de los festejos por el 194° aniversario de la ciudad de Mercedes. El dispositivo será antes, durante y después de las actividades previstas para este fin de semana.

El plan fue organizado por el Ministerio de Seguridad, junto a la Subsecretaría de Seguridad y la Policía provincial a través de distintas áreas operativas y unidades regionales.

Las actividades comenzarán mañana a las 22.30 con una vigilia musical en el Centro Cultural “La Estación”. La celebración continuará el domingo desde las 8 con el izamiento del pabellón nacional en el Sambódromo, ubicado sobre la calle El Ceibo entre El Curupí y El Timbo.

Dispositivo de seguridad

El operativo se va a desplegar en distintos puntos de la ciudad con presencia de policías y recursos materiales. El objetivo está marcado: prevenir delitos, ordenar el tránsito y garantizar la seguridad.

También habrá trabajo coordinado entre la Policía con los organizadores del evento, el Municipio, los bomberos y el hospital local.

En los accesos a la ciudad y en zonas estratégicas se realizarán controles, donde además se informará a los conductores sobre el desarrollo de las actividades para evitar demoras o inconvenientes en la circulación.