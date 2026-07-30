Se consolidaron defensas tras la declaración de un jefe de investigadores del caso Loan

Aunque dejó consideraciones contundentes sobre los roles que habrían cumplido en esta trama los imputados Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, así como Laudelina Peña y el comisario de 9 de Julio Walter Maciel, el investigador de la Policía Federal Fabio Pirrone este jueves ofreció pautas que ratificaron las estrategias defensivas de algunos de los imputados en el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña.



Pirrone es considerado un testigo clave en el proceso abierto en el Tribunal Oral Federal, pues encabezó la investigación como hombre de un comando conformado luego de que el caso pasara de la órbita provincial a la federal.



Llegó a trabajar en la provincia desde el 24 de junio de 2024 y tuvo acceso a todos los detalles de la pesquisa y las coordinó.



este jueves habló más de dos horas ante los jueces Fermín Ceroleni y Enrique Bosch (Eduardo Belforte y Simón Bracco siguen las audiencias por Zoom) y respondió preguntas de todas las partes, con un relato pormenorizado de las constancias que recolectó a lo largo del caso sobre cada uno de los implicados.



Destacó, por ejemplo, que "el nene no se perdió" y describió supuestas maniobras efectuadas por Pérez, Caillava y Laudelina para simular un extravío, como los movimientos previos al hallazgo del botín de Loan.



En ese sentido relató que "Caillava llegó a la escuela abandonada que se encuentra aproximadamente a 200 metros de la casa de Catalina Peña, donde se bajó (de su camioneta) y se supone en base a testimonio de Laudelina, que en ese lugar le entregaron el botín para que lo coloque donde considerara para simular el hecho de que el nene se había perdido, siendo ella la que supuestamente lo esconde en el picadero donde había barro".



Esto, dijo, "se condice con el testimonio de Macarena Peña en sede policial".

Expectativa de las defensas

"No fue testigo de hechos, sino que hizo un descargo con opiniones, analizó y cumplió una función de interpretación", dijo a El Litoral el abogado Marcelo Hanson al referirse al testimonio del policía federal Pirrone.



Hanson, quien junto a Jorge Monti lleva adelante la defensa de Daniel Ramírez y Mónica Millapi, además, puso de soslayo la trascendencia de los movimientos de ambos imputados descriptos por el pesquisa.



Por otra parte, una conclusión desde las defensas consultadas por El Litoral comprende que el policía federal, en realidad, asumió una delegación de funciones jurisdiccionales efectuado por la jueza de primera instancia.



Asimismo, en el entorno de Antonio Benítez valoraron que Pirrone, que llevó adelante la investigación en la causa Loan, determinó que el concubino de Laudelina se fue antes de la mesa y que no tuvo vinculación o incidencia en que el grupo posterior vaya al naranjal ni tampoco sabía que iban a ir allí.



"Dejó claro que Benítez no tuvo nada que ver con que Loan deje ese lugar, que la decisión de Loan nació de él mismo porque se enojó y que quien más buscó fue Benítez; dejó claro también que no tenía ningún vínculo con Pérez y Caillava, que no tenía ningún vínculo con Maciel, que no tiene ningún tipo de responsabilidad con respecto al botín", dijo un especialista que interviene en el proceso.



Durante el paso de Pirrone por el tribunal el defensor oficial Enzo Di Tella formuló un interrogatorio sin fisuras, que solidificó la estrategia para alejar al concubino de Laudelina de una maniob ra que concluyó con el misterio de Loan.



De hecho, el investigador federal individualizó también al personaje conocido como el “encapuchado”que estuvo al lado de Benítez y señaló que se trata de Cristian Gutiérrez, a quien describió como un amigo del acusado a quien recurrió para que lo ayude en la búsqueda.

Comisario Maciel

Sobre uno de los implicados que Pirrone dejó conceptos comprometedores fue el comisario Walter Adrián Maciel. Describió por ejemplo que los testimonios hablan de que se anotició pasadas varias horas del hecho, que dio órdenes que pusieron en marcha lenta la búsqueda del niño, recordó la supuesta reticencia a generar aportes para el Sistema Federal de Búsquedas de Persona (Sifebu) que acciona la alerta Sofía, mencionó la falsa alamra e incluso comentó sobre la supuesta alteración de horarios en el libro de guardia de la Comisaría.