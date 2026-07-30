Quiénes hablaron y cómo sigue el juicio

El juicio por Loan reinició esta semana luego de dos semanas de feria judicial y contó con diversas declaraciones testimoniales, como las del ex director de la Unidad Regional 2 de la Policía Roque Nicolás Báez, de la directora del hospital de 9 de Julio, Gabina Pelozo, del ex concejal Jorge Moreira y del exviceintendente Luis Alberto González, entre otros.



Este jueves, además de González, declaró el jefe de la división Laboratorio Químico de la Policía Federal, Juan Osvaldo Ronelli, quien se refirió a diversos aspectos de los peritajes efectuados, principalmente a la camioneta de Pérez y Caillava. En esa Ford Ranger se hallaron, no solo rastros odoríficos de Loan, sino también huellas detectadas con luminol.



El debate continuará el miércoles próximo con las declaraciones testimoniales de la jefa del Sistema Federal de Búsquedas de Persona (Sifebu) Leticia Risco, Santiago Fabián Maidana, Angel Fabián Duarte y Guillermo Gustavo Romero.



Entre las particularidades de la última jornada se destacó que debieron atender a Antonio Benítez por un pico de presión.



Fue necesario el traslado de la sala del imputado, que fue conducido a la ambulancia del sistema 107 para ser compensado, aunque se aclaró que no necesita medicación.