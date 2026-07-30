Robaron y provocaron severos destrozos en una escuela centenaria de Monte Caseros

En la madrugada de este jueves, entraron a robar y causaron severos destrozos en la Escuela N° 88 “Del Centenario”, de la ciudad de Monte Caseros.



La directora de la institución, Karina Zambón, relató que “los delincuentes violentaron rejas, puertas y candados para ingresar al edificio, causaron importantes daños materiales y revolvieron documentación”.



En consecuencia la comunidad educativa lamentó el ataque y remarcó que cada mejora en la escuela se consigue "a pulmón", según publicó el portal Monte Caserosonline.



La docente detalló además que el hecho fue descubierto alrededor de las 6:50 de la mañana, cuando la vicedirectora llegó junto a la portera para abrir el edificio.



"La vicedirectora ingresa al establecimiento y se encuentra con que la puerta de Dirección estaba violentada. Habían roto los vidrios, el marco y hasta la reja. No se podía ingresar, pero desde afuera ya se veían los destrozos", relató.



Después de recibir el aviso, la directora se dirigió rápidamente a la escuela, donde ya se estaban algunos padres y personas de la comunidad.



Comenzaron a reconstruir el recorrido realizado por los autores del robo.



Según explicó, los delincuentes habrían ingresado por el sector posterior del edificio, sobre calle San Martín.



"Aparentemente saltaron el muro, retiraron una reja de la cocina-comedor, abrieron una ventana y entraron. Después rompieron un candado, atravesaron distintos sectores de la escuela y finalmente llegaron hasta la Dirección, donde hicieron fuerza con una barreta para romper la puerta, el marco, los vidrios y la reja", detalló.



Sobre el accionar sostuvo que el ingreso no fue sencillo ya que quienes cometieron el robo debieron superar numerosas medidas de seguridad.



"No es que la escuela sea fácil para entrar. Fueron reja tras reja, candados. Trabajaron con mucha tranquilidad porque durante la noche no hay sereno. Las cámaras del jardín son las que ahora están aportando imágenes para la investigación".

Pérdidas





Hasta el momento, la comunidad educativa constató que un bafle adquirido el año pasado fue hallado abandonado en un sector lindero a las aulas del nivel inicial, mientras que un micrófono nuevo continúa siendo buscado. No obstante, la directora aclaró que todavía no pudieron realizar un relevamiento completo debido al trabajo de la Policía.



"Hay cajones abiertos, papeles tirados por todos lados y documentación muy importante desparramada. Hay cosas que uno recién con el tiempo se da cuenta si faltan o no."

Esfuerzo





Más allá de las pérdidas materiales, Zambón expresó el profundo dolor que provocó el ataque, especialmente por el esfuerzo que realiza toda la comunidad escolar para mejorar las instalaciones.



"Uno hace todo pensando en los niños. Trabajamos un domingo para organizar un bingo, porque todo lo que conseguimos es a pulmón. Lo hacen las docentes, los padres de la cooperadora y toda la comunidad. Después viene alguien de afuera y te lo saca", se lamentó.



Por otra parte, también cuestionó el accionar de los responsables, al señalar que muchos elementos fueron revueltos o destruidos sin un objetivo claro.



"No se entiende la maldad. Hay cajones cerrados que ni siquiera abrieron y documentación rota. La verdad es que duele, como duele cuando te roban una casa, porque esta escuela también es parte de nuestra comunidad".



Tras la denuncia, personal policial trabajó en el lugar junto a peritos para realizar las primeras actuaciones. Mientras tanto, las clases pudieron desarrollarse, aunque con algunas demoras debido a que las llaves de las aulas se encontraban dentro del sector afectado y debieron esperar la autorización de los investigadores para ingresar.



Finalmente, Zambón señaló que ahora comienza una nueva etapa para reparar los daños ocasionados.



"Habrá que volver a poner en condiciones las rejas, las puertas y todo lo que rompieron. Y eso significa otra vez gastar dinero. Es una escuela antigua y los costos son muy altos. Lamentablemente, tenemos que empezar de nuevo".



