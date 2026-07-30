Decomisaron droga y más de $2 millones de la casa de una testigo del caso Loan

Un allanamiento realizado por la Policía en Goya concluyó con el decomiso de $2,300.000, 15 gramos de cocaína y numerosos teléfonos, así como la detención de una mujer que por otra parte es testigo dentro de la causa por la desaparición de Loan.



“Rocío es una testigo muy clave propuesta por esta defensa ya que es el nexo entre las personas que acusaron a mi cliente Nicolás Soria, que además tiene una imputación más que es la de provisión de estupefaciente”, expresó el abogado Marcelo Ponce, defensor de Nicolás “El Americano” Soria.





“Es una testigo propuesta por esta defensa y nos preocupa mucho esta detención, porque no es lo mismo que está detenida o que esté en libertad, nos interesa muchísimo saber qué pasó, porque incide mucho en el ánimo a la hora de testificar”, remarcó.



En otro orden de cosas, Ponce consideró lo ocurrido como “algo raro que la detengan en este momento en que va a declarar por este caso”.



Cabe señalar que personal de la Comisaría Segunda de Goya, en base a directivas de la Fiscalía en turno, allanó una casa, donde procedió a la detención de esta mujer que en una primera etapa del proceso judicial del caso Loan figuraba como testigo protegido ya que había revelado que el niño estaba en una vivienda cercana a la suya, lo cual se desestimó con el avance del expediente dirigido por la Justicia Federal.