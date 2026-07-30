Corrientes: un detenido y secuestro de un vehículo y un arma de fuego tras allanamientos

La Policía de Corrientes informó que el miércoles realizó allanamientos en localidad de Monte Caseros, donde se secuestraron varios elementos de interés para una investigación y se detuvo a una persona.

Los operativos coordinados se realizaron por efectivos de la Comisaría de Distrito Tercera de Monte Caseros en el marco de una investigación por supuesto robo calificado. Con la intervención de la Fiscalía a cargo del caso, se realizó una investigación que decantó en la ejecución de tres allanamientos.

Los procedimientos tuvieron un resultado positivo, pues se secuestró un automóvil marca Ford, modelo Focus, un arma de fuego calibre 22 y cinco teléfonos celulares de diferentes marcas. Por otro lado, se detuvo a un joven que estaría vinculado con el hecho que se investiga.

Luego de los allanamientos, los elementos secuestrados y el demorado fueron trasladados a la dependencia correspondiente, donde se continúan con los trámites de rigor.

El caso

Los procedimientos del miércoles iniciaron luego que el pasado 22 de julio una persona mayor de edad fuera víctima de un hecho delictivo.

Tras registrarse el caso, el personal de las Comisarías 1ra, 2da y de la División de Investigación Criminal (DIC) iniciaron la investigación con la revisión de cámaras de seguridad, recolección de testimonios y otras pruebas que permitieron diligenciar las órdenes judiciales.