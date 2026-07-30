Encontraron al adolescente de 16 años que era buscado en Corrientes

La Policía de Corrientes confirmó que se localizó al menor de edad que era buscado en la ciudad capital. El joven de 16 años fue encontrado sano y salvo

La denuncia de su desaparición fue realizada en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, tras lo cual la Fiscalía de Investigación en turno activó el protocolo de búsqueda de persona.

Las autoridades policiales difundieron características y habilitaron canales oficiales para aportar información. Tras la aparición, se desactivó el operativo de búsqueda.



