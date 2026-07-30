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Sano y salvo

Encontraron al adolescente de 16 años que era buscado en Corrientes

Estaba desaparecido desde el lunes.

Por El Litoral

Jueves, 30 de julio de 2026 a las 10:07

La Policía de Corrientes confirmó que se localizó al menor de edad que era buscado en la ciudad capital. El joven de 16 años fue encontrado sano y salvo

La denuncia de su desaparición fue realizada en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, tras lo cual la Fiscalía de Investigación en turno activó el protocolo de búsqueda de persona.

Las autoridades policiales difundieron características y habilitaron canales oficiales para aportar información. Tras la aparición, se desactivó el operativo de búsqueda.  

 

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