Corrientes: un detenido luego de intentar robar una motocicleta

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a un hombre en ciudad Capital luego que este intentó robar una motocicleta.

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles cuando efectivos de la Comisaría II Urbana fueron alertados a través del sistema 911 sobre un intento de robo.

La denuncia daba cuenta que en la intersección de calle J.R. Vidal y avenida 3 de Abril, un joven intentaba forzar las trabas de una motocicleta estacionada.

Es así que los uniformados acudieron rápidamente al lugar, donde se desplegó un rastrillaje en la zona hasta calle Dr. Carrillo, entre Pio XII y J.R. Vidal, se identificó a un joven con similares características a las mencionadas en la denuncia.

Las primeras averiguaciones permitieron identificar al sospechoso como "Gitanito", de 21 años, quien no pudo justificar su presencia en la zona, siendo demorado en el acto.

El detenido fue trasladado a la mencionada dependencia donde se iniciaron actuaciones judiciales por bajo la carátula de "hurto en grado de tentativa".