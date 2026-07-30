Juicio por Loan: declaran dos policías federales y el ex viceintendente de 9 de Julio

El juicio por la desaparición de Loan Peña continúa este jueves en Corrientes con la duodécima audiencia del proceso. El Tribunal Oral Federal escuchará las declaraciones de tres testigos: un perito, un comisario mayor y un ex viceintendente de 9 de Julio.

Los testigos que declaran

Los testimonios comenzarán a las 9.30, en una jornada en la que se presentarán los policías federales Juan Osvaldo Ronelli (perito) y Fabio Pirrone (comisario mayor), al igual que Luis Alberto González, quien en 2024 era viceintendente de 9 de Julio.

Ronelli figura en el expediente por su participación en peritajes vinculados al análisis de rastros y manchas. Entre sus tareas estuvo el estudio con luminol y la revisión del material biológico hallado en la camioneta de Carlos Pérez.

La visión del fiscal Schaefer

Durante la jornada, el fiscal Carlos Schaefer tuvo contacto con la prensa y brindo puntos claves.

El letrado aprovechó para refutar los comentarios que sostenían que la presencia de los padres de Loan era parte del plan de la querella. A esto comentó que "los padres de Loan vinieron solos, pero ¿saben qué?, ellos deberían estar acá y por una situación económica no están" y arremetió diciendo que "es el juicio de su hijo".

Además, el fiscal habló sobre el entonces viceintendente de 9 de Julio y las preguntas que espera que responda, las cuales tornan al grupo que dijo ser parte de la Fundación Dupuy.

"¿Ustedes constataron que todos eran profesionales, constataron que todos eran de fundación Dupuy?", planteó Schaefer ante la prensa y dijo que esa es "la pregunta que deberá responder el viceintendente".

Otros de los ejes es el pago del municipio a este grupo: "Ellos le pagaron a una supuesta fundación y eso es grave por que es un delito de estafa", aclaró el fiscal.