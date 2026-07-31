Video: imprudente sobrepaso provocó un choque múltiple en la Ruta 14 en Corrientes

Un siniestro vial se registró este viernes en cercanías a la localidad correntina de Alvear, cuando un automóvil intentó de manera imprudente realizar una maniobra de sobrepaso a un vehículo de carga y terminó colisionando con otro camión que transitaba en sentido contrario.

Como consecuencia del impacto múltiple, una persona resultó lesionada y permanece en observación en el Hospital de General Alvear.

El accidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 627 de la Ruta Nacional 14, punto donde se vieron involucrados tres vehículos en total.

De acuerdo con la información recabada en la escena, el rodado menor es un automóvil Renault Logan de color blanco, conducido por un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, los dos camiones eran guiados por un ciudadano de nacionalidad brasileña y otro de nacionalidad argentina, todos ellos mayores de edad.

Hipótesis de la maniobra de sobrepaso y vuelco en la calzada

Las primeras averiguaciones e investigaciones preliminares indican que una de las hipótesis principales analiza si el automóvil intentó efectuar el paso de uno de los camiones sobre la traza nacional.

En esa maniobra, el auto habría colisionado contra el lateral de una de las unidades de transporte, desencadenando el vuelco de uno de los vehículos de carga sobre la ruta y el posterior despiste del rodado menor hacia la banquina.

A pesar de la gravedad del impacto y la mecánica del choque, no se registraron víctimas fatales en el lugar. No obstante, las autoridades precisaron que esta reconstrucción inicial es materia de investigación judicial y deberá ser ratificada por las pericias técnicas correspondientes.

Operativo pericial en el kilómetro 627 de la traza nacional

Tras el alerta sobre la calzada, las autoridades policiales y los servicios de emergencia acudieron al tramo de la arteria para prestar asistencia a los conductores y ordenar el tránsito en la zona del siniestro.

Los efectivos policiales y los peritos viales continúan trabajando en el lugar del hecho para recolectar evidencias que permitan establecer con precisión la mecánica exacta del siniestro vial y deslindar las responsabilidades del caso.

*Con información de Anly Producciones