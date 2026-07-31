Corrientes: buscaban cosas robadas y hallaron 8 plantas y 170 gramos de marihuana

Un total de ocho plantines de cannabis sativa y dos envoltorios que sumaban un peso global de 170,8 gramos de marihuana fueron decomisados este viernes durante un procedimiento policial en el barrio San Miguel de la localidad de Itatí, donde además fue aprehendido un hombre de 35 años. .



El hallazgo de la sustancia estupefaciente se produjo en una vivienda ubicada sobre la calle Coronel Manuel Vallejos, en el marco de un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías por una causa penal nativa de supuesto robo, el cual arrojó resultado negativo respecto a los elementos originalmente buscados.



El operativo estuvo coordinado por el personal de la Comisaría local con el despliegue de dos móviles policiales para registrar el inmueble.



Al revisar los patios delantero y trasero de la finca, los uniformados divisaron las plantas de la variedad cannabis sativa, mientras que en el interior de uno de los dormitorios hallaron una pequeña bolsa de nailon con sustancia vegetal compactada.





Ante el hallazgo, se convocó de urgencia a los peritos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande. Los especialistas antinarcóticos realizaron los test químicos de rigor, los cuales confirmaron de forma positiva la presencia de marihuana.



El pesaje oficial determinó que el deshoje de los plantines arrojó 169,9 gramos, mientras que la dosis hallada en la habitación pesó 0,9 gramos.



Tras mantener comunicación con el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas Pablo Sosa, dispuso el inicio de actuaciones de oficio por supuesta tenencia de estupefacientes y el traslado del expediente a la Dirección de Drogas Peligrosas para su instrucción formal del caso.