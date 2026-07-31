Por un robo en Corrientes secuestraron arma de fuego y teléfonos y detuvieron a un joven

Un exitoso operativo policial iniciado por una causa de robo derivó en tres allanamientos simultáneos que permitió detener a un joven de 20 años y secuestrar un automóvil Ford Focus en la localidad correntina de Monte Caseros.



Las diligencias judiciales, enmarcadas en la investigación de una causa por supuesto robo calificado con la intervención de la Unidad Fiscal de Investigaciones, lograron esclarecer un hecho delictivo ocurrido el pasado 22 de julio en perjuicio de una persona mayor de edad.



Las detenciones y secuestros fueron el resultado de una minuciosa labor investigativa coordinada por los efectivos de la Comisaría Distrito Tercera, quienes contaron con la colaboración estratégica del personal de las Comisarías Primera, Segunda y de la División de Investigación Criminal.





Las tareas de campo previas incluyeron el análisis exhaustivo de registros de cámaras de seguridad de la zona y la recolección de múltiples declaraciones testimoniales, elementos clave que aportaron las pruebas necesarias para que la justicia otorgara los correspondientes oficios legales.



Durante las irrupciones en las distintas viviendas de la citada localidad, los uniformados procedieron a la incautación del mencionado vehículo, un arma de fuego calibre 22 y cinco teléfonos celulares de diferentes marcas.



Tanto el joven arrestado como la totalidad de los elementos probatorios incautados fueron trasladados de inmediato a la dependencia policial y puestos a disposición de las autoridades judiciales pertinentes para la realización de los trámites de rigor correspondientes.