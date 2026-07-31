Corrientes: investigan a expolicías por sustracción de una moto durante un falso operativo

El intento de venta de una motocicleta de alta cilindrada, derivó en una investigación que salpicó a la institución policial ya que dos de los tres miembros sindicados como partícipes de un falso operativo, pertenecieron a la fuerza provincial.



El propio jefe de la Policía comisario general Miguel Ángel Leguizamón aclaró ante El Litoral que uno de ellos está apartado desde el año 2025 por "abandono de servicio", en tanto que el otro "es un sargento de 42 años de apellido Villordo que desde principios de año está fuera de funciones con un sumario administrativo en su contra".



Acerca de lo ocurrido, Leguizamón detalló que "una persona publicó la venta de su motocicleta, una Honda CG 150 cc y en consecuencia apareció un interesado con quien pactó un encuentro en la Plaza del Mercosur que se dio hacia calle Lavalle donde no hay cámaras de seguridad".



Describió que mientras se desarrollaba la transacción aparecieron dos presuntos policías que tomaron intervención y consultaron quien era el dueño de la moto, y el vendedor respondió que era suya. Luego los "uniformados" realizaron una presunta consulta al sistema de antecedentes donde le informaron que debían llevarse la moto porque registraba un pedido de secuestro.



En esas circunstancias el presunto comprador y quienes se identificaron como funcionarios públicos se alejaron.



La víctima, posteriormente al radicar la denuncia ante la Comisaría 18° Urbana describió que alcanzó a divisar que metros más adelante subieron a una camioneta blanca.





Se inició de inmediato una labor investigativa que incluyó el análisis de cámaras de seguridad de la zona que resultó revelador ya que los condujo a identificar a los implicados, dos de ellos ex miembros de la Policía.



En la causa intervino de manera directa el fiscal en turno Gustavo Robineau y el juez de Garantías Leandro Damián Llorente, quienes se movilizaron con la brigada de investigación de la Comisaría 18°, así como la Dirección de Investigación Criminal (DIC) y la División Anti Arrebatos.



El primer paso concreto hacia el recupero de la moto buscada se dio en la noche del jueves en los pasillos del barrio San Gerónimo, donde personal de la Comisaría 16° intentó identificar a un joven en moto que huyó al ver el patrullero al hacer caso omiso a la voz de alto. Logró escapar pero abandonó el rodado en un baldío de abundante vegetación, que luego se comprobó que era el mismo que estaban buscando por el caso del falso operativo.



La causa judicial se inició por "supuesta averiguación de delito", aclaró el jefe de la Policía.



Este viernes lograron la demora del presunto comprador en un operativo que se desplegó en el barrio La Olla y también fue aprehendido el suboficial Carvallo cuya cesantía se halla en trámite por sus antecedentes dentro de la fuerza vinculados con cuestionamientos a su desempeño.



En tanto que sigue la búsqueda del tercer implicado que también sería un exmiembro de la institución provincial.



