Odontólogo de Corrientes quedó imputado por el delito de abuso sexual a una paciente

El odontólogo de Corrientes que denunciado por una paciente de 19 años, fue imputado formalmente este viernes al mediodía por el delito de presunto abuso sexual, quedando sujeto a una orden de restricción de 200 metros respecto de la víctima y de su domicilio.



La medida de coerción fue dispuesta por el juez de Garantías, Leandro Damián Llorente, en el marco de la investigación penal que tramita ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas Nº 6, a cargo del fiscal Gustavo Roubineau.



El profesional de la salud, identificado bajo las iniciales A. C., se presentó durante la mañana ante las autoridades judiciales junto a sus abogados defensores, donde fue notificado de la acusación en su contra.



Tras la audiencia correspondiente, el magistrado interviniente resolvió dictar una serie de medidas de protección a favor de la denunciante, las cuales incluyen la prohibición absoluta de mantener cualquier tipo de contacto o comunicación por cualquier medio, además de la distancia mínima de exclusión perimetral.



A pesar de la gravedad del delito imputado, el acusado no quedó detenido en esta instancia del proceso, aunque ya se encuentra incorporado de manera formal a las actuaciones judiciales.



En cuanto al expediente la fiscalía continúa con la recolección de pruebas de una causa que permanece abierta y en la cual no se descarta la aparición de nuevas denuncias en el corto plazo por idéntico delito.



Como se sabe, la denuncia había sido presentada por una joven paciente que aseguró haber concurrido al consultorio del profesional ubicado por calle Véles Sárfield al 1400 de la ciudad de Corrientes.