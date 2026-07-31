Corrientes: la Policía rescató un yacaré tras una alerta de vecinos

Un yacaré fue rescatado por policías tras ser encontrado en una zona urbana de la localidad correntina de San Cosme. El procedimiento se realizó ayer, luego de que vecinos alertaron sobre la presencia del animal cerca de las casas de la zona.

Policías de la Comisaría Distrito San Cosme fueron al lugar y aplicaron las medidas de seguridad para retirar al yacaré sin que se registraran inconvenientes.

Procedimiento y liberación

Tras concretar el operativo, el yacaré fue trasladado para ser liberado en una zona adecuada a sus características. De esta manera, según confirmaron fuentes policiales, el animal regresó a su hábitat natural.