Corrientes: detuvieron a un hombre por adulterar una guía para trasladar ganado

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a un hombre acusado de adulterar una guía de traslado de ganado para intentar justificar el transporte de cuatro vacas de procedencia dudosa.

El operativo se inició luego de que efectivos policiales recibieran información sobre un movimiento interno de hacienda y decidieran controlar un camión antes de que llegara a su destino.

Al interceptar el vehículo, los policías advirtieron que la documentación presentada no coincidía con el destino consignado en la guía, ya que los animales figuraban con destino a la localidad de Alvear.

Ante la inconsistencia, el responsable manifestó que se había tratado de una confusión y aseguró que presentaría la documentación correcta.

Sin embargo, al exhibir una nueva guía, los efectivos detectaron a simple vista que el documento había sido adulterado, con agregados realizados manualmente para hacer coincidir la marca del ganado y el número de guía.

Por disposición de la Fiscalía Rural, se procedió al secuestro de los 36 vacunos transportados en el camión, con especial atención sobre los cuatro bovinos cuya procedencia se encuentra bajo investigación, además de toda la documentación presentada.

Asimismo, fue detenido Wilson Geremías B., quien quedó imputado por el presunto delito de falsificación de documento.

La investigación continúa con el peritaje de los animales para establecer el verdadero origen del ganado y determinar si existieron otros delitos vinculados al traslado de la hacienda.