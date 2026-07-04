Corrientes: secuestraron marihuana, dinero y municiones en un allanamiento

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron marihuana, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a una causa que se investiga en la localidad correntina de Mercedes.

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada en el barrio Itatí de la localidad de Mercedes.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una importante suma de dinero en efectivo, teléfonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento, cartuchos de diferentes calibres y 51 envoltorios de una sustancia de origen vegetal.

Tras realizar el correspondiente test orientativo, el personal policial confirmó que la sustancia dio positivo para cannabis sativa (marihuana).

Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales intervinientes y posteriormente trasladado a la dependencia policial, donde se continuaron con las actuaciones de rigor en el marco de la investigación.