Corrientes: robó tres iPhone, escapó en moto y terminó detenido tras una persecución

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvo a un hombre acusado de robar tres teléfonos iPhone durante un procedimiento realizado en la capital correntina.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde, cuando efectivos observaron a un hombre que se movilizaba en una motocicleta Honda Wave 110 cc., quien momentos antes habría sustraído un teléfono celular a una persona.

Ante esa situación, los uniformados iniciaron una persecución controlada, que finalizó en inmediaciones de las calles Canadá y Ex Vía, donde lograron detener al sospechoso, un hombre mayor de edad conocido con el alias de "Cocido".

Al momento de la aprehensión, los policías secuestraron dos teléfonos celulares iPhone que llevaba entre sus pertenencias.

Además, durante el recorrido de la persecución hallaron un tercer dispositivo de la misma marca, que había sido arrojado por el acusado mientras intentaba escapar.

Tras las primeras averiguaciones, los investigadores determinaron que los tres teléfonos de alta gama habían sido sustraídos recientemente.

El detenido y los elementos recuperados fueron trasladados a la Comisaría Cuarta Urbana, donde continúan las actuaciones correspondientes.