Narcomenudeo: un detenido tras cuatro allanamientos simultáneos en Goya

Luego de cuatro allanamientos simultáneos concretados en la ciudad de Goya, un hombre fue detenido, sindicado como el cabecilla de una organización delictiva que operaba con la modalidad de narcomenudeo.



Fue un trabajo de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Goya de la Policía Federal Argentina que desmanteló a una organización delictiva dedicada a la comercialización minorista de estupefacientes en distintas zonas de la ciudad.



En tal sentido, la Justicia Federal autorizó de manera oficial las órdenes de irrupción para los domicilios señalados que consistió en cuatro allanamientos simultáneos ejecutados en diferentes sectores estratégicos de Goya.





Durante el despliegue de las fuerzas federales, los uniformados lograron capturar con éxito al principal sospechoso e investigado de liderar la red criminal.



En las viviendas registradas, secuestraron 1,841 kilogramos de clorhidrato de cocaína y una importante suma de dinero que superaba los $5.700.000 junto a 600 dólares.

La droga secuestrada, valuada en más de 41 millones de pesos, quedó a disposición de la Justicia Federal para continuar la investigación.



También incautaron teléfonos celulares, una motocicleta, municiones y diversas herramientas operativas de interés para la causa.



De acuerdo con las pesquisas, la sustancia ilegal era acopiada y fraccionada minuciosamente en estos puntos antes de ser distribuida bajo la modalidad de narcomenudeo. La totalidad de los elementos incautados quedó a disposición de la Justicia Federal, la cual continúa con las tareas para identificar a otros posibles implicados.