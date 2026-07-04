Ordenaron la detención de un hombre por un abuso sexual ocurrido hace un año en Corrientes

Un joven de 20 años fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Esquina en el marco de una causa judicial por un presunto abuso sexual, ocurrido en el año 2025, cuya víctima sería una menor de 13 años.



La denuncia fue radicada ante la Fiscalía local y, tras una serie de medidas investigativas, la Justicia ordenó la detención del imputado, quien quedó alojado en la Comisaría Primera de esa ciudad mientras avanza el proceso, según detalló el portal Actualidad Esquina.



En una de las acciones dispuestas con posterioridad a su detención, se realizó en Mercedes una "audiencia de impugnación", en la cual la defensa solicitó la revisión de la imputación y de la prisión preventiva dictada contra el detenido.



En la Oficina Judicial de Mercedes, el tribunal hizo lugar parcialmente al requerimiento del defensor público Ramón Fernando Ranaletti al disponer que el imputado quede detenido por 30 días, y concluido ese plazo, continuará con prisión domiciliaria, hasta la fecha del juicio oral.



Intervinieron los jueces de revisión, Enrique Eduardo Deniri, Carlos Antonio Martínez y Jorge Alberto Esper, con la actuación del fiscal de la causa Javier Gustavo Mosquera la asesora de menores, Analía Granero y la querella.