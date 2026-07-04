Multaron a un productor por el traslado irregular de un toro en Mburucuyá

Un productor ganadero de la zona de Mburucuyá fue multado, luego de comprobarse del traslado irregular de un toro en un procedimiento llevado a cabo por personal de la Policía Rural y Ecológica de Saladas.





Los efectivos montaron un control de rutina en la intersección de las rutas provinciales N.º 6 y 87 que terminó con el secuestro preventivo de un vehículo que transportaba un toro y la aplicación de una multa al constatarse irregularidades en la documentación exigida para el traslado de hacienda.





Durante la inspección, los efectivos detectaron que el Documento Único de Tránsito (Dut-Dte) carecía del visado policial obligatorio y presentaba otras inconsistencias. Tras un examen más detallado, se comprobó la correcta marca y señal del animal y se acreditó su propiedad, descartándose un hecho de abigeato.





Sin embargo, se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 82 del Código de Faltas de Corrientes por los papeles incompletos.



Finalmente, el propietario fue sancionado con una multa de $250.000, equivalente al 20% del valor del animal transportado.